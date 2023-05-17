شركة أمنية تطلق خدمات الجيل الخامس رسمياً في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية،التابعة لمجموعة بيون “Beyon” البحرينية– خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء عن إطلاق خدمات الجيل الخامس رسمياً في المملكة، لتكون بذلك أول مشغل اتصالات وطني يطرح هذه الخدمة في كل من محافظة إربد والزرقاءوالعاصمة عمان.

وحضر المؤتمر الصحفي معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة وعطوفة المهندس بسام السرحان، رئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وممثلين عن شركة اريكسون العالمية، اعلاميون وصحفيون يمثلون وسائل الإعلام الأردنية والإقليمية.

وأعربالرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه، عن فخره واعتزازه بكون شركة أمنية أول مشغل اتصالات أردني يطرح خدمة الجيل الخامس تجارياً في كبرى محافظات المملكة، موضحاً أن إطلاق هذه الخدمةجاءت تجسيداً لرؤية أمنية في أن تكون السبّاقة دائماً في تقديمأحدث خدمات وتقنيات الاتصالات المبتكرة، مما مكّنها من أن تكون الخيار الأول لشريحة واسعة من العملاء من الأفراد والشركات، إضافة إلى ترسيخ مكانتها الرائدة كداعم رئيسي وحيويلمشهد التحول الاقتصادي الرقمي في الأردن.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة على أهمية إطلاق خدمات الجيل الخامس في المملكة في ظلّ الإمكانات الهائلة الّتي ستوفّرها على جميع الأصعدة وفي جميع القطاعات وضرورة توظيف تقنيات الجيل الخامس للوصول الى خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة كالمدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وما يستبع ذلك من تطبيقات في مجالات الطب، والمواصلات، والبنية التحتية، والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية، كما أشار الى دور الجيل الخامس في نجاح عملية التحول الرقمي في الأردن مع زيادة الطلب على الخدمات الالكترونية التي تتطلب خدمات قليلة التأخير وموثوقية عالية.

وهنأ رئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان شركة أمنية على إطلاق خدمات الجيل الخامس واعتبر أن هذا الإنجاز ثمرة الجهود المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص والذي كانت بداية انطلاقها منتوقيع اتفاقية التسوية مع المرخص لهم وما تبعها من توقيع اتفاقيات، وقد سعت الهيئة منذُ توقيع الاتفاقيات على تذليل كافة العقبات وتوفير الخطط التحفيزية للشركات الثلاث التي حصلت على التراخيص المتعلقة بالجيل الخامس، كما أكد المهندس بسام السرحانعلى أهمية هذاالإنجاز الذي يعود على الوطن والمواطن بفائدة عظيمة وذلك من خلال تحسين البنية التحتية للاتصالات التي تساهم في مواكبة احدث التكنولوجيا والخدمات التي انطلقت عالمياً والذي ستنعكس اثارها الايجابية على العديد من القطاعات الحيويةوأهمها القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية وذلك من خلال المساهمة في نموها ورفع مستوى الخدمات للتحول الرقمي الذي أصبح هدف للقطاع العام والخاص، وبالتالي خلق العديد من فرص العمل المتنوعة، لذلك نهنئ شركة أمنية بهذا الإنجاز متمنين لهم مزيد من التقدم والنجاح وكذلك نعلم بدون شك أن الشركات الأخرى ستقوم بإطلاق هذه الخدمة قريباً مما سيتيح للإفراد سهولة الوصول للخدمات من كافة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات.

وأوضح قمحيه أن شركة أمنية وفور حصولها على رخصة تقنية الجيل الخامس تعاقدت مع شركة إريكسون العالمية (NASDAQ:ERIC) لقيادة المرحلة الأولى من إطلاق تقنية الجيل الخامسوتهيئة وتجهيز البنية التحتية والتكنولوجية المصاحبة لهذه التقنية من خلال توفير الأجهزة والخدمات التي تدعم هذه التقنية مثل؛ إدارة الشبكة وتكامل الأنظمة والدعم، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الحالية لخدمات الجيل الرابع لتلبية الطلب المتزايد من قبلعملاء الشركة للحصول على أحدث تقنيات الاتصال.

ولفت قمحيه إلى المزايا والإمكانات الهائلة التي توفرها تقنية الجيل الخامس مثل؛ السرعات العالية ووقت الاستجابة المنخفض، والقدرة على تحميل بيانات بسعات وسرعات أعلى، مما سيسهم في زيادة كفاءة الخدمات المقدمة في العديد من القطاعات الحيوية مثل؛ الصحة، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والمواصلات وغيرها، إلى جانب تطويرالتطبيقات والبرمجيات القائمة على العالم الافتراضي بسرعة وكفاءة عاليتين.

وقال كيفن مورفي، رئيس وحدة العملاء في اريكسون شمال الشرق الأوسط، ومدير شركة إريكسون الأردن: “يمثل إطلاق تقنية الجيل الخامس في المملكة الأردنية الهاشمية خطوة مهمة على صعيد جهود التحول الرقمي في المملكة. وسوف تتيح هذه التقنية تطوير خدمات وتطبيقات جديدة ومبتكرة من شأنها تعزيز كفاءة القطاعات الحيوية في الأردن كالصحة والتعليم والسياحة والنقل، وسوف تسرع تطوير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كإنترنت الأشياء، وذلك من خلال السرعات الفائقة التي توفرها، وزمن الاستجابة المنخفض للغاية، والسعة غير المسبوقة. ونحن واثقون أن منتجاتنا وخدماتنا الرائدة والمتقدمة ستدعم شركة أمنية لتقديم تجربة جيل خامس استثنائية للعملاء في جميع أنحاء المملكة بما يتماشى مع رؤية الأردن 2025، كما أننا نتطلع إلى بناء شراكة مثمرة من شأنها تسريع الاقتصاد الرقمي في المملكة.”

وستسرع خدمات الجيل الخامس دخول الأردن في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وفي دعم عملية التحول الاقتصادي الرقمي وإيجاد وتوفير المزيد من الوظائف والفرص لقطاعات الأعمال وزيادة الإيرادات الحكومية، وبالتالي تعزيز مستويات النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. كما تشكل تكنولوجيا الجيل الخامسحجر الأساس في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا إنترنت الأشياء.

ودعت شركة أمنية مشتركيها من حملة الهواتف التي تدعم تقنية الجيل الخامس إلى زيارة أي من معارضها في المناطق المغطاة بتقنية الجيل الخامس لتفعيل الخدمة أو طلب أحدث الأجهزة التي تدعم هذه التقنية أو للاشتراك بخدمة الجيل الخامس المنزلي، كما تتيح أمنية لمشتركيها إمكانية إضافة الخدمة الآن من خلال تطبيق أمنية أو مباشرة من هواتفهم من خلال الرمز #005*.