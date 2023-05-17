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المجالي يتفقد الاسواق الحرة في مركز جابر

17 مايو 2023
المجالي يتفقد الاسواق الحرة في مركز جابر

وطنا اليوم:قام المهندس هيثم المجالي الرئيس التنفيذي لشركة الاسواق الحرة الاردنية بزيارة ميدانية الى مركز حدود جابر اليوم حيث تجول في مركز الاسواق الحرة الاردنية على الحدود واطلع على امكاناته واجراءات بيع المسافرين على الحدود الاردنية السورية واشاد بالجهود المبذولة من كافة الجهات لتفعيل العمل على المركز الحدودي بما يخدم المسافرين وزوار الاردن .
واطلع المجالي على الاستعدادت التي يمكن الارتقاء بها في حالة الزيادة المتوقعة لحركة المسافرين من الجانبين في المركز واكد على ضرورة ابقاء الجاهزية الكاملة لمركز شركة الاسواق الحرة الاردني في مركز حدود جابر من خلال تامين كافة البضائع واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن افضل خدمة واحسن البضايع نوعية للمسافرين وخصوصا المغادرين الى الشقيقة سوريا ما سينعكس ايجابا وبشكل كبير على مبيعات الشركة ويرتقي بمراكزها الحدودية.


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