رئيس مجلس النواب ينقل تحيات الملك إلى الرئيس الأذربيجاني

وطنا اليوم:نقل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، معرباً عن تقدير الشعب الأردني للأصدقاء في أذربيجان والتطلعات بمزيد من التنسيق والتشاور خدمة للمصالح المشتركة.

وأعرب الرئيس الأذربيجاني عن تقدير بلاده عالياً للدور الأردني الساعي لاحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتي أرسى دعائمها جلالة الملك الحسين بن طلال والرئيس حيدر علييف طيب الله ثراهما.

وقال الرئيس علييف: تربطني علاقة متميزة بأخي جلالة الملك عبد الله الثاني، ونحن في تواصل مستمر، معرباَ عن سعادته باحتفالات المملكة المرتقبة بعيد الاستقلال وزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وقال الرئيس الأذربيجاني إننا ننظر بأهمية لمستوى التنسيق المشترك بين برلمان كلا البلدين، وأمامنا آفاق واسعة من التعاون المشترك في مجالات التبادل الاقتصادي والسياحة والصناعات الغذائية والانفتاح على الأسواق الدولية نظرا للميزات التي يتمتع بها الأردن و أذربيجان من اتفاقيات تجارة حرة متعددة.

من جهته أكد الصفدي حرص مجلس النواب على التنسيق المستمر مع برلمان أذربيجان خدمة لصالح البلدين الصديقين، والعمل المشترك على تذليل أي عقبات على طريق مزيد من الشراكة والتعاون المثمر.

وقال الصفدي إننا نفخر بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين والتي أسس لها جلالة الملك الحسين بن طلال وأخوه الرئيس حيدر علييف طيب الله ثراهما، وهي تسير اليوم بمزيد من التنسيق والتشاور بين جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس إلهام علييف.

وتأتي زيارة الصفدي إلى أذربيجان بدعوة من نظيره رئيس البرلمان، وألقى خلالها كلمة في مقر البرلمان بمناسبة احتفالات مئوية ميلاد الرئيس الراحل حيدر علييف