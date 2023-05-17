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الهناندة : سوق الاتصالات مشبع ودخول مشغل جديد سيدمر القطاع

17 مايو 2023
الهناندة : سوق الاتصالات مشبع ودخول مشغل جديد سيدمر القطاع

وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الأربعاء، إن سوق الاتصالات مشبع ودخول مشغل جديد غير مجدٍ اقتصاديا وسيدمر القطاع.
وأضاف الهناندة، أن جودة الخدمات في الأردن جيدة وممتازة وسرعة الإنترنت منافسة، مؤكداً ان خدمات الـ 5G ستغطي محافظات عمّان وإربد والزرقاء.
وتابع: الترددات التي نستخدمها في الأردن تختلف عن المستخدمة في المطارات والطائرات لذلك ليس هناك أي مشكلة تتعلق بهذا الموضوع، وتقنية الجيل الخامس حديثة تتميز بسرعتها وقدرتها على استيعاب أكبر عدد من المشتركين.
وأشار إلى أن خدمات الجيل الخامس تكون فيها المعادلة أصعب وانتشارها كذلك، مبيناً أن وجود خدمات الجيل الخامس سيدخل أجهزة جديدة.
ولفت الهناندة، إلى أن أكثر من 45 ألف شاب وفتاة يعملون في القطاع، موضحاً أنه من أكثر القطاعات المستقرة عام بعد عام


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