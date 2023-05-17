اتفاقية أردنية عراقية لاعتماد الكليات الطبية

وطنا اليوم:وقعت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اتفاقية تعاون في مقر الهيئة، اليوم الأربعاء، لاعتماد الكليات الطبية في العراق الشقيق.

ووقع الاتفاقية، رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، ورئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي العراقي، الدكتور صلاح الفتلاوي، بحضور الملحق الثقافي العراقي الدكتور وسيم التميمي ونائب رئيس هيئة الاعتماد ومساعدي الرئيس لشؤون الاعتماد وضمان الجودة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، أكد الدكتور الصرايرة عقب توقيع الاتفاقية، عمق علاقات التعاون العلمي والأكاديمي مع العراق الشقيق، مبينا أن الهيئة تعمل دائما على مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم العالي من خلال تجويد العملية التعليمية، وتطوير التعليم التقني والمهني والفني كأولوية في خطة الهيئة للمساهمة في الوصول بمؤسسات التعليم العالي الأردنية إلى التنافسية العالمية.

وأشار إلى ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة باعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي بهدف تسهيل اعتماد البرامج الأكاديمية، خاصة البرامج الطبية التي يمكن اعتمادها في الاتحاد العالمي للتعليم الطبي من خلال هيئة اعتماد وضمان الجودة الأردنية.

وقال الدكتور الصرايرة، إنه في ضوء تحقيق هيئة الاعتماد لهذا الإنجاز العالمي، يستطيع خريجو تلك الكليات مزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، بالإضافة إلى تمكين الخريجين من استكمال دراستهم العليا، فضلا عن نقل التعليم الطبي نقله نوعية الأمر الذي ينعكس إيجابا على خريجي كليات الطب.

من جهته، ثمن الدكتور الفتلاوي، الجهود التي تبذلها هيئة الاعتماد لرفد سبل التعاون الثنائي مع الأشقاء العرب للارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز قدراتها التنافسية وضمان تطبيقها لأنظمة ومعايير الاعتماد والجودة العالمية