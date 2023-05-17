عاجل الرجل الثاني بعد الرمثان.. النظام يداهم مقر رافع الرويس جنوبي سوريا

وطنا اليوم:ذكر إعلام سوري محلي، الثلاثاء، أن دورية أمنية مشتركة سورية داهمت مزرعة تاجر المخدرات رافع الرويس قرب بلدة معربة في ريف درعا الشرقي، دون معلومات عن تنفيذ اعتقالات.

ونقل إعلام سوري محلي، أن الدورية المشتركة داهمت، الاثنين، مقر إقامة عائلة الرويس شرقي درعا دون أن تتمكن من القبض عليه.

وبحسب الإعلام المحلي، فإن الرويس يعتبر الرجل الثاني في عمليات ترويج وتهريب المخدرات بالجنوب السوري بعد مرعي الرمثان، الذي قُتل بقصف على مقربة من الحدود الأردنية – السورية جنوبي سوريا، وتحديدا في قرية الشعاب السورية.

وذكر أنه بحسب ثلاثة مصادر محلية فإن الرويس ينحدر من بادية محافظة السويداء، وبدأ منذ تموز 2018 العمل بتهريب المخدرات بالتنسيق مع مرعي الرمثان، مضيفة أن الرويس أخلى مقر إقامته بعد الضربة التي تعرض لها الرمثان قبل أيام، ولا يُعرف مكانه منذ ذلك الحين.

وتابع أن الرويس عمل تحت إشراف تاجر المخدرات خلدون الحتيتي قبل عام 2022، عندما اغتيل الأخير على طريق ندى – السماقيات الحدوديتين مع الأردن.

وقُتل فجر 8 آيار الحالي تاجر المخدرات الأشهر في الجنوب السوري مرعي الرمثان، وذلك في غارة جوية وفقا لوسائل إعلام سورية، ويعد الرمثان أبرز تجار المخدرات في المنطقة الجنوبية والمسؤول عن تهريبها إلى الأردن ودول الخليج