خارجية النواب تدين الاعتداء على مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم

وطنا اليوم:دانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، تعرض مبنى السفارة الأردنية في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء، ووصفته بالخرق الواضح للقانون الدولي.

وقالت اللجنة، في تصريح صحفي، أصدرته اليوم الأربعاء، على لسان رئسها النائب خلدون حينا، إنها تستنكر تعرض مبنى السفارة للاقتحام والتخريب.

وأكد حينا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأوضح أن اللجنة ترفض مثل هذه الأعمال، وكل أشكال العنف والتخريب، وخصوصا التي تستهدف المباني الدبلوماسية.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أعلنت تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب