شركة جت ودالاس للسياحة توقعان اتفاقية تعاون لتشجيع السياحة الداخلية

وطنا اليوم:ممثلة بمديرها العام السيد خالد اللحام، وقعت شركة جت اتفاقية تعاون مع شركة دالاس للسياحة ممثلة برئيسها التنفيذي السيد أمجد مسلماني للتشجيع على السياحة الداخلية الثلاثاء 16-5-2023، ساعين للبدء بتسيير رحلات الصيف إلى البتراء والعقبة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم السياحة الداخلية في الأردن وخصيصاً في البتراء والعقبة، حيث يلعب الأردن دوراً كبيراً في قطاع السياحة بالأخص بعد التعافي من الجائحة. وتسعى الشركة دوماً لتقديم خدمات نقل مميزة بين محافظات المملكة، ضمن برامج رحلات يومية وبأسعار تفضيلية.

وأكّد المدير العام لشركة جت السيد خالد اللحام على سعي الشركة المستمر لتحقيق الرؤية الملكية الطموحة لدعم السياحة في الأردن وتمكين الجميع من زيارة المناطق السياحية الداخلية في الأردن.