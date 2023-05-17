محاكم جنايات تغلِّظ العقوبة بحق مكرِّرين لجناية السَّرقة

وطنا اليوم:أصدرت محكمة جنايات الرمثا ومأدبا، أحكاما مشددة بحق أربعة أشخاص عادوا لارتكاب جريمة السرقة عدة مرات ولم تحقق الأحكام السابقة بحقهم الردع عن العودة للجريمة، وقررت المحكمتان تغليظ وجمع العقوبات بحقهم لتصل إلى 11 سنة ونصف.

وقررت محكمة جنايات مأدبا جمع عقوبات شخص عاد وارتكب جريمة السرقة عدة مرات وصدرت بحقه أحكام قضائية عدة ليصل مجموع العقوبات الصادرة بحقه والواجبة النفاذ السجن لمدة 11 سنة ونصف.

وقالت المحكمة في قرار التجريم إن المدان صدرت بحقه سابقا ثلاثة أحكام قضائية، كانت مدد الحبس فيها تتراوح بين السجن لمدة سنة واحدة وسبع سنوات، وخلصت المحكمة إلى جمع هذه العقوبات بحقه لتحقيق الردع العام والخاص.

وقررت محكمة جنايات المفرق تشديد عقوبة أحد الأشخاص الذي عاد إلى ارتكاب جناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وكونه مكررا بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح الأشغال المؤقتة ست سنوات.

وغلظت المحكمة العقوبة بحق شخصين آخرين اعتادا تكرار ارتكاب جناية السرقة وقررت تغليظ العقوبة بحقهما ورفعها إلى أربع سنوات وستة أشهر، بعد أن صدرت بحقهما سابقا أحكام قضائية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ورغم ذلك عادا لارتكاب هذه الجنايات الأمر الذي معه جاء تغليظ العقوبة بحقهما سندا للمادة 101 من قانون العقوبات.

وأشارت الأمانة العامة في المجلس القضائي إلى أن تشديد العقوبات يأتي من أجل القضاء على الظواهر الجرمية التي من بينها السرقة وتحقيق الردع العام والخاص لكل من يقدم على مخالفة القانون وارتكاب الجرائم وبشكل متكرر، وأن جمع العقوبات يستند إلى المادة 72 من قانون العقوبات، كما أن المادة 101 من قانون العقوبات أجازت للمحكمة تغليظ العقوبة بحق من يعودون لارتكاب الجنايات وذلك لخفض نسبة العود الجرمي والقضاء على هذه الظاهرة