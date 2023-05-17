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ارتفاع الدخل السياحي 84.5% خلال الثلث الأول

17 مايو 2023
ارتفاع الدخل السياحي 84.5% خلال الثلث الأول

وطنا اليوم:تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر نيسان من عام 2023 نمو نسبته %73.5، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 385.1 مليون دينار (543.2 مليون دولار).
أما خلال الثلث الأول من عام 2023 فقد حقق الدخل السياحي ارتفاعا بنسبة 84.5% بتسجيله لما قيمته 1,569.9 مليون دينار (2,214.3 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 1,957.8 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 87.2%.
جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 1,597.5 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 78.7%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 360.3 ألف سائح وبنسبة نمو وصلت إلى 137.1%.
وفي ذات الوقت، تشیر البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر نيسان من عام 2023 بما نسبته (49.6%)، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 100.7 مليون دينار (142.0 مليون دولار).
أما خلال الثلث الأول من عام 2023 فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعا بنسبة 63.2% بتسجيله لما قيمته 400.1 مليون دينار (564.3 مليون دولار)، هذا وقد شكل إنفاق الأردنيين المقيمين ما نسبته 83.2% من اجمالي الإنفاق السياحي في الخارج


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