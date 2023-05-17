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إزالة مواسير مخفية لسرقة مياه قناة الملك عبد الله

17 مايو 2023
إزالة مواسير مخفية لسرقة مياه قناة الملك عبد الله

وطنا اليوم:أزالت سلطة وادي الأردن، أمس الثلاثاء، مواسير مخفية تحت الإسفلت تستخدم لسحب المياه من قناة الملك عبد الله بشكل غير مشروع.
وأوضح السلطة في بيان لها أنها أزالت اعتداءات على مياه قناة الملك عبد الله في منطقة المشارع في لواء الأغوار الشمالية، ضمن مواصلة حملتها للمحافظة على المصادر المائية.
وقال بيان السلطة ، اليوم الأربعاء، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت أزالت الاعتداءات، بالتعاون مع شرطة غرب اربد والإدارة الملكية لحماية البيئة استمراراً لحملتها للمحافظة على مياه الري.
وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة عدداً من البرابيش بأقطار مختلفة وإزالة مواسير مخفية داخل الإسفلت تستخدم لسحب المياه من المآخذ القديمة لقناة الملك عبد الله بطريقة غير مشروعة، مشيرة الى أن الوحدات الزراعية التي تستخدم تلك المياه لها حقوق مائية من خلال أجهزة الري


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