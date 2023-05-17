أمريكا ترصد مكافأة ضخمة للوصول إلى قرصان روسي

وطنا اليوم:أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن رصد مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقودها إلى توقيف وإدانة قرصان معلوماتية روسي متّهم بالوقوف خلف هجمات استهدفت خصوصاً شرطة واشنطن ومدارس ومستشفيات.

وفي بيان قالت وزارة العدل الأمريكية: “إن ميخائيل ماتفيف متهم باستخدام برامج فدية إلكترونية، لمهاجمة أهداف في الولايات المتّحدة انطلاقاً من روسيا بقصد الحصول من ضحاياه على فديات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار.

من جته أوضح المدعي العام الفدرالي في نيوجيرسي فيليب سيلينغر، أن “القرصان كان يقوم بتشفير بيانات مستشفيات ومدارس وجمعيات ووحدات شرطة من بينها شرطة واشنطن ومطالبة أصحابها بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنها.

وأضاف أن القرصان استخدم العديد من الأسماء المستعارة، من بينها “وازاواكا” و”إم1إكس” و”بوريسلسين”.

وبحسب بيانات وزارة العدل الامريكية فإنه في حالة إدانته، يواجه ميخائيل ماتفيف عقوبة تصل إلى السجن لأكثر من 20 عاماً