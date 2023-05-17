الطب الشرعي يكشف سبب وفاة طالبة بمدرستها في الكرك

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة الطب الشرعي التي أجرت تشريح الجثة للطالبة المتوفاه بالكرك الدكتور اعوض الطراونة، الثلاثاء، إن سبب وفاة الطالبة يعود إلى نزف دموي ناتج عن إصابات متعددة في الجسم.

وأوضح الطراونة ، أن النزيف أدى إلى تهتك الأعضاء الداخلية، إضافة إلى إصابات بالأطراف السفلية وكسر في العمود الفقري تسبب بها سقوطها عن الطابق الرابع.

وجرى تشريح جثة الطالبة من قبل لجنة طبية شرعية مكونة من الدكتور خالد الحوامدة أخصائي طب شرعي، والدكتور كمال العساسفة أخصائي الطب الشرعي، وبحضور مدعي عام الكرك.

وتوفيت طالبة تبلغ من العمر 13 عاماً بعد سقوطها من أعلى سطح مدرسة في محافظة الكرك، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى الكرك الحكومي لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة.

تصريحات وزير التربية

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة أكد في تصريح ، أن الوزارة فتحت تحقيقا إداريا بالحادثة لمعرفة ملابساتها، مؤكدا المتابعة الحثيثة لمعرفة تفاصيلها.

وقال محافظة، إن الحادثة وقعت لطالبة في الصف الثامن الأساسي بمدرسة خاصة في الكرك، والأجهزة الأمنية هي المخولة حاليا في تحديد سبب الوفاة.

المدرسة تنعى

بدورها نعت إدارة المدرسة الطالبة داعية الله أن يرحمها ويتغمدها في فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وقررت المدرسة حدادا على روح الطالبة تعليق دوام الطلبة ليوم الأربعاء