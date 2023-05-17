بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

دولته طلب ودولته أعطى

17 مايو 2023
دولته طلب ودولته أعطى

د. حسين العموش
قبل عشرين عاماً، أقل أو أكثر قليلاً، دخلت على عادات المصاهرة عند الأردنيين عادة الاستعراض في طلب يد العروس، رؤساء حكومات ووزراء وأعيان ونواب وصحفيين وإعلاميين وصفوة المجتمع يعطلون أوقاتهم لساعات طويلة للاستعراض بأن رئيس الوزراء الفلاني هو من ترأس جاهة ابني، وأن من رد عليه بإجابة الطلب للإبنه المصون هو دولة الرئيس العلاني.
عادة جديدة نسبياً على تقاليد الأردنيين في إشهار حفل عقد القران الذي كان يقتصر غالباً على أهل الخاطب وأهل المخطوبة.
آلاف الدنانير والأوقات تهدر يدفع ثمنها العريس وأهله والمدعوون، بلا طائل وبلا نتيجة سوى ممارسة فن التباهي والاستعراض الاجتماعي.
قبل أشهر التقيت أحد رؤساء الحكومات السابقين، وسألته من باب المجاملة كيف يقضي وقته، فبادرني مازحاً: (أطلب عرايس)، ثم أردف أن عشرات العروض تنهال عليه أسبوعياً إما لطلب عروس أو للرد عن أهلها من طرف آخر.
الغريب أن دولته قال مازحاً أنه لا يؤمن بهذه الممارسات السلبية لكن مجبر أخاك لا بطل على حد وصفه.
على الجانب الآخر تجد عائلات تتصاهر وتعقد القران (على السكيت) ويعيشون فرحة كبيرة ويجلسون في غرفة ضيوف صغيرة يتبادلون الحديث بعدد محدود من العائلتين، دون بذخ ودون تكاليف، ودون مئات الكيلوغرامات من الكنافه التي تهدر.
هذا زواج ناجح إذا قدر له الله أن ينجح وذاك زواج ناجح أيضاً، فلماذا الإصرار على تعطيل ألفي رجل (ألف من كل طرف)، ولماذا هدر المحروقات لألفي سيارة، ولماذا تعطيل السير وزحمته على أبواب الصالات، ولماذا هدر الوقت والجهد، ناهيك عن هدر الحلويات التي يجب أن تقدم ساخنة.
ما أحوجنا اليوم إلى ميثاق اجتماعي يضبط مرة اخرى عاداتنا الأصيلة المتجذرة نحو التأصيل والتخفيف على أهل العريس وأهل العروس، وإيقاف مظاهر الهدر والبذخ والتفاخر.
ما أحوجنا اليوم إلى تمثل قدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلوكاً ومسلكاً حين طلب في أكثر من حديث نبوي شريف التخفيف عن أهل العريس رأفة به ورحمة.
الكل ينتقد عادة الجاهات الجرارة لكن لم نجد من يعلق الجرس، الكثير من المدعوين يذهبون لحضورها على مضض، يتأففون ويعطلون وقتهم وجهدهم ومالهم، لكنهم يذهبون من باب المجاملة لأبي العريس او ابي العروس.
رؤساء حكومات سابقين ووزراء وأعيان ونواب وصفوة المجتمع يذهبون مجبرين غير مخيرين ولا مقتنعين حتى لا يغضب منهم فلان أو علان.
لماذا لا تدار حملة إعلامية كبيرة للتخلص من هذه العادة.
لماذا لا تخصص خطبة الجمعة للتوعية بسلبيات هذه العادة الدخيلة على مجتمعنا الأردني النقي


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:48

مصنع ألبان يتحايل على القانون ويحرم عماله من حقوقهم

14:44

احتفال جامعة البترا بعيد الاستقلال 77

14:41

نكبة الشعب الفلسطيني نكبات متتالية

14:39

كلب يعقر طفلا وسيدة في إربد

14:28

إعادة آثار جرش التي تعرضت للتخريب إلى ما كانت عليه

14:25

قريبا .. بدء توصيل الأدوية لمراجعي مستشفى حمزة

14:22

“سابقة خطيرة”…تحايل على القانون يحرم عمال مصنع غذائي من حقوقهم

13:54

وزير المالية : الالتزام بعدم رفع الضرائب هو تعهد أردني بحت

13:45

جيدكو تساهم بتجهيز استراحة لقلعة مكاور

13:39

استخراج 826 حبة كبتاجون من أمعاء مسافر قبل دخوله السعودية

12:43

الإفتاء الاردنية توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

12:27

زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر العقبة للتأمين بحضور 1500 مشارِك من دول عربية وأجنبية

وفيات

وفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدتهوفيات الأربعاء 17-5-2023تعزية ومواساة الى عشيرة الطورة الكراموفيات الثلاثاء 16-5-2023