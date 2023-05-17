وطنا اليوم – حققت السعودية إنجازا دوليا جديدا، حيث حلت في المركز الثاني عالميا في نمو أعداد السياح الدوليين خلال الربع الأول من 2023.

هذا وأشارت صحيفة “عكاظ” إلى أنه وفق التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية، فقد حققت السعودية إنجازا متميزا في قطاع السياحة، حيث حققت قفزة كبيرة في ترتيب الدول الأكثر استقبالا للسياح الدوليين، لتتقدم 12 مركزاً، وتصل إلى المركز 13 في 2022 مقارنة بالمركز 25 في 2019، إذ وصل عدد السياح الدوليين القادمين إلى المملكة 16.6 مليون سائح لجميع الأغراض بعام 2022.

ولفتت الصحيفة، وفق تقرير باروميتر السياحة العالمية لمايو 2023 الصادر عن منظمة السياحة العالمية، إلى أن السعودية تقدمت في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزا، لتصل إلى المركز 11 في 2022 مقارنة بالمركز 27 في 2019 على مستوى العالم.

وأفادت صحيفة “عكاظ”، وفق أحدث البيانات الواردة للمنظمة من الدول، واصلت السعودية إنجازاتها الدولية في مجال السياحة، حيث استقبلت المملكة نحو 7.8 مليون سائح دولي لجميع الأغراض خلال الربع الأول من 2023، الذي يمثل أعلى أداء ربعي تاريخيا لتحقق نموا بنسبة 64% مقارنة بالمدة نفسها من 2019، لتحقق بذلك المركز الثاني بين قائمة الدول الأكثر نموا على مستوى العالم خلال المدة.

وأوضح وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن هذا الإنجاز يضاف إلى النجاحات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات، تتويجا لتوجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بالعاهل الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد ين سلمان، بالسعي من أجل تعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية، ورفع إسهامها في الناتج الإجمالي المحلي وفق رؤية المملكة 2030.

وبين الخطيب أن تطوير التأشيرات وتسهيل إجراءاتها، إلى جانب جهود الترويج في الدول المستهدفة، وتنوع الخيارات والوجهات السياحية بالمملكة كانت من أسباب تحقيق هذه الإنجازات، مؤكدا أن الوزارة ستواصل جهودها بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص من أجل المضي قدماً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بجعل المملكة وجهة سياحة عالمية.

جدير بالذكر أن المملكة حققت في وقت سابق إنجازا جديدا ضمن مؤشر تطوير السفر والسياحة (TTDI) الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي (WEF) إذ قفزت عالميا إلى المركز 33 متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة مقارنة بالعام 2019.