أورنج الأردن ترعى المؤتمر الدولي الرابع لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية باستضافة جمعية رجال الأعمال الأردنيين

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن رعايتها للمؤتمر الدولي الرابع للمستثمرين الناطقين باللغة الفرنسية، الذي حمل شعار “الأردن أرض الفرص الواعدة للمستثمرين الدوليين”، تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، وبتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين.

وأقيم المؤتمر في منطقة البحر الميت، كما جمع عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين البارزين من جميع أنحاء العالم، كمنصة لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، منها فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة بأنواعها بما في ذلك المتجددة، المياه والذكاء الاصطناعي (AI) وتمكين المرأة، والشركات الناشئة. حيث تبادل المتحدثون والخبراء من مختلف القطاعات رؤاهم وتجاربهم وخبراتهم، بهدف تعزيز الحوار الهادف والتعاون بين الحضور.

جاءت رعاية أورنج الأردن لهذا الحدث انطلاقاً من دورها الرائد كشريك المملكة في التحول الرقمي والتزامها بالابتكار وتعزيز نمو الأعمال. وتُبرز رعايتها أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وأهمية الاستثمار في قطاعات النمو في الأردن، التي تشكل المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.

من جانبها أكدت أورنج الأردن على أهمية إقامة المؤتمر حيث أعربت عن اعتزازها بدعم المؤتمر الدولي الرابع للمستثمرين الناطقين بالفرنسية، حيث وفر هذا المؤتمر منصة قيمة للمستثمرين العالميين لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية في الأردن، إذ تؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانات الأردن كوجهة استثمارية