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سنصطادكم .. رسائل أردنية إلى هواتف مهربي المخدرات في الجنوب السوري

16 مايو 2023
سنصطادكم .. رسائل أردنية إلى هواتف مهربي المخدرات في الجنوب السوري

وطنا اليوم:أفاد موقع السويداء 24 السوري، بوصول رسائل نصّية إلى أرقام عدد من المتهمين بتجارة وتهريب المخدرات، في محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا، تدعوهم لتسليم أنفسهم لحرس الحدود الأردني.
ونقل الموقع السوري عن مصادره قولهم بإن الرسالة تقول “نعلم من أنتم، تحركاتكم مرصودة، اجتماعاتكم مخترقة. تساهمون في تخريب عقول أبناء شعبنا ولأجلهم لن نرحم أي شخص منكم، نشامى الأردن ستحلق كالنسور ليتم اصطيادكم مجرم تلو الآخر مرعي الرمثان كان الأول وليس الأخير”.
وتضيف الرسائل: سلموا أنفسكم لقوات حرس الحدود الأردني قبل أن تنقضي المهلة والبدء بمحاسبتكم ويكون مصيركم كمصير مرعي الرمثان، لن تفلتوا من العقاب مهما فعلتم. القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي”.
وأشار الموقع إلى أن العديد من المتهمين بتجارة المخدرات جنوب سوريا، تواروا عن الأنظار، بعد الضربة الأخيرة، إذ اتخذوا عدة إجراءات مثل استبدال أماكن إقامتهم، وتغيير سياراتهم، بعدما كانوا يتنقلون بكل حرية خلال السنوات الماضية


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