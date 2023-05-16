ظهور أفعى فلسطين وسط الأحياء السكنية في منطقة ياجوز

وطنا اليوم:ظهرت اليوم في عمّان أفعى فلسطين السامّة بين الأحياء السكنية، بحسب فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خبير الافاعي اسد الجيزاوي إنه تلقى اتصالا بوجود أفعى في منطقة ياجوز، حيث قام على الفور أحد اعضاء فريقه بالتوجه الى المكان وتبين أنها أفعى الرقطاء السامة التي تشتهر بـ “أفعى فلسطين” وبحجم كبير وهي تعتبر ظاهرة غريبة من حيث تواجدها بالاماكن السكنية داخل العاصمة عمان.

وأكد الجيزاوي أنها المرة الأولى التي تظهر فيها هذه الافعى في هذه المناطق.

وتعيش «أفعى فلسطين» في الغابات المفتوحة، وقرب الجداول والبرك وفي المزارع، بينما يعمل سُمها على تكسير كريات الدم الحمراء، وإتلاف شبكة الأوعية الدموية، وتعد من الأفاعي شديدة السمية، ويغلب عليها اللون البني المحمر، ويوجد على ظهرها بقع بيضاء، وتتميز برأسها الصغير وعنقها الدقيق، فيما يتراوح طولها ما بين 649 و706 مليمترات.

يذكر أن وزارة الزراعة نفت في وقت سابق المعلومات الخاصة حول انتشار «أفعى فلسطين» في المملكة بكثافة واوضحت أن هذا النوع مهدد بالانقراض، ومدرج على قوائم الحماية كنوع من الأفاعي السامة التي يُمنع اقتناؤها أو بيعها أو المتاجرة بها.

وقالت في حينه: إن أعداد هذا النوع من الأفاعي بسيط جداً، ولا نشجع على قتلها، وتتواجد في مناطق نائية، وتحديداً في المناطق الغورية والشفا غورية والصحراء، وتتغذى على الزواحف والجرذان والفئران، ولا موائل لهذا النوع من الأفاعي بشكل تقليدي نظرا للغزو الذي تتعرض له من التجمعات السكانية.

واشارت الى ان الوزارة تعمل على حماية التنوع الحيوي والحيوانات التي باتت بشكل عام مهددة بالانقراض داخل أراضي المملكة، ولاسيما الزواحف.