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كيف ردّ ضاحي خلفان على عبارة صباحك عثماني

16 مايو 2023
كيف ردّ ضاحي خلفان على عبارة صباحك عثماني

وطنا اليوم:انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، من يرسلون له أنباء “تفوق” الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالانتخابات الرئاسية التركية ومن يرسل له جملة “صباحك عثماني”، مشيرا إلى أن ولاءه للقيادة الإماراتية.
وكتب خلفان على تويتر: “البعض يرسل لي يقول فاز اردوغان وصباحك عثماني…فاز اردوغان او فازت المعارضة ..لا يهمني…فأنا لا اعيش من أجل اردوغان”.
وأردف نائب رئيس شرطة دبي: “الله يخلي بو خالد وأخوانه…ولاؤنا..لشيوخنا.. محمد بن زايد ..ومحمد بن راشد..الأخوة العرب الذين ولاءاتهم للخارج..لا تعدون ان البعض مثلكم…نحن عندنا قيادة نحطها بعيونا”.
وكانت الانتخابات الرئاسية التركية قد ذهبت إلى جولة ثانية في 28 مايو/أيار الجاري، وسط أنباء من وكالة الأناضول التركية الرسمية أشارت إلى تفوق أردوغان قي الجولة الأولى.


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