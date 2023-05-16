مذكرة تفاهم للتعاون ما بين الوطني للأمن النووي والاشعاعي وشركة أوكتوبيان

وطنا اليوم:المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي مع شركة أوكتوبيان سيرفيسز – الاردن اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات التدريب في مجالات إدارة المخاطر السيبرانية وأمن المعلومات المتعلقة بالامن النووي والاشعاعي.

ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة المركز/رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ووقعها عن الشركة المدير العام محمد عبد الرحيم.

وقال السعايدة في تصريح صحفي عقب التوقيع ان المذكرة تنص على تقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدارة ألازمات والكوارث والطوارئ من أجل تعزيز القدرات والممارسات والمهارات القائمة على المعايير العالمية التي تلبي وتناسب احتياجات أعمال ونشاطات المركز الوطني لأمن النووي والاشعاعي.

وبهذا الخصوص قال السعايدة ان المركز يعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات على المستوى الوطني في تأمين المواد النووية والاشعاعية، ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها. واشار الى ان المركز يتولى أيضا بناء القدرات الوطنية في مجال الامن النووي والاشعاعي وبناء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية شاملة للمواد النووية والاشعاعية في المملكة،في حين تتخصص شركة اكتوبيان في مجال تقديم حلول تكنولوجية وخدمات فنية ومُعزِزة متكاملة وفعالة وشاملة ‏وفق المعايير والممارسات الفضلى عالميا.

وقال السعايدة ان الطرفين سيقومان بموجب المذكرة بتطوير أنشطة ومشاريع وبرامج يتم تنفيذها بالتعاون والالتزام المشترك من أجل مساعدة المركز في إدراك وتحديد ونمذجة وتحليل قدراته فيما يتعلق بإدارة وادراك المخاطر السيبرانية بشكل استراتيجي قابل للقياس.

كما وسيتم تعزيز التعاون بين المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي وشركة أوكتوبيان سيرفيسز – الأردن الأطر الأمنية للمعلومات والقياس الكمي للمخاطر وتعزيز القدرات لاعتماد وتطبيق التكنولوجيات ذات الصلة بعمل المركز وفي نشر أفضل الأطر والممارسات المثلى في مجال أمن المعلومات والقياس الكمي لمخاطر الأمن السيبراني، وتقديم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بكيفية إدارة المركز للأزمات والكوارث والطوارئ.

واشار السعايدة الى ان تحقيق بنود التعاون يتطلب التنسيق الفني والمهني بين الطرفين أثناء مراحل التنفيذ والتدريب والتسليم. علاوة على ذلك، ستوفر شركة أوكتوبيان ‏التدريبات الأساسية والضرورية لتدريب موظفي المركز لتمكينهم من استخدام أحدث أطر ومنهجيات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر لتطوير قدراتهم وجعلها أكثر كفاءة واستدامة، ولتمكينهم من نقل المعرفة بعد التسليم بمساعدة شركة أوكتوبيان