بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

بنك الاتحاد يطلق جوائز حسابات التوفير لسنة 2023

16 مايو 2023
بنك الاتحاد يطلق جوائز حسابات التوفير لسنة 2023

اونصات ذهب وجوائز نقدية وسيارات Mercedes EQE وشقق شاطئية في واحة أيلة – العقبة

وطنا اليوم:أعلن بنكالاتحاد مؤخراً عن إطلاق جوائز حسابات التوفير لعام 2023، والتي يهدف البنك من خلالها إلى تشجيع عملائه على الادّخار لتحقيق أهدافهم المستقبلية وصنع غدٍ أفضل لهم ولعائلاتهم، حيث لطالما سعى البنك لترك بصمة إيجابية في حياة الأفراد والمجتمع الذي يخدمه ككل.

وفي إطار حرص البنك الدائم على تقديم كل ما هو جديد ومميز لعملائه، تتميز جوائز هذه السنة بتنوعها لتلبية التطلعات المختلفة لعملائه، وتشمل أونصة ذهب لرابح واحد يومياً، و 9,999 دينار لرابح واحد أسبوعياً، بالإضافة إلى 8 سيارات Mercedes EQE من Mercedes EQ لـ 8 رابحين في نهاية شهر 6، و 9 شقق شاطئية في واحةأيلة – العقبة لـ 9 رابحين في نهاية شهر 9، وأخيراً، 10 جوائز نقدية بقيمة 100 ألف دينار لكل منها لـ 10 رابحين في نهاية العام.

أكّد بنك الاتحاد أيضاً أن جميع عملائه وعميلاته من أصحاب حسابات التوفير، بما فيها حساب “ثراء” و”شروق” و”ابني” و”Champion”، مؤهلين للدخول في السحب، مع العلم بأن الحد الأدنى للأرصدة التي يجب توفّرها للتأهل للربح هي 200 دينار للجوائز اليومية والأسبوعية، و 500 دينار لجوائز شهر 6، و 1,000 دينار لجوائز شهر 9 والجوائز الكبرى.

وشاركنا بنك الاتحاد أن كل ما على عملائه وعميلاته فعله للدخول في السحب على جوائز حسابات التوفير هو تغذية حساباتهم لتزداد فرصهم بالربح. وبإمكان العملاء والعميلات ممن لا يمتلكون حسابات توفير فتح حساب من خلال التطبيقالبنكي دون الحاجة لزيارة الفرع، وسيتم دخولهم في السحب فور فتح الحساب ودون فترة انتظار.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:48

مصنع ألبان يتحايل على القانون ويحرم عماله من حقوقهم

14:44

احتفال جامعة البترا بعيد الاستقلال 77

14:41

نكبة الشعب الفلسطيني نكبات متتالية

14:39

كلب يعقر طفلا وسيدة في إربد

14:28

إعادة آثار جرش التي تعرضت للتخريب إلى ما كانت عليه

14:25

قريبا .. بدء توصيل الأدوية لمراجعي مستشفى حمزة

14:22

“سابقة خطيرة”…تحايل على القانون يحرم عمال مصنع غذائي من حقوقهم

13:54

وزير المالية : الالتزام بعدم رفع الضرائب هو تعهد أردني بحت

13:45

جيدكو تساهم بتجهيز استراحة لقلعة مكاور

13:39

استخراج 826 حبة كبتاجون من أمعاء مسافر قبل دخوله السعودية

12:43

الإفتاء الاردنية توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

12:27

زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر العقبة للتأمين بحضور 1500 مشارِك من دول عربية وأجنبية

وفيات

وفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدتهوفيات الأربعاء 17-5-2023تعزية ومواساة الى عشيرة الطورة الكراموفيات الثلاثاء 16-5-2023