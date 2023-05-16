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بنك الإسكان يطلق حملة جوائز لمنتج “حسابات الودائع لأجل بالدينار بجوائز” لعام 2023

16 مايو 2023
بنك الإسكان يطلق حملة جوائز لمنتج “حسابات الودائع لأجل بالدينار بجوائز” لعام 2023

وطنا اليوم-أطلق بنك الإسكان حملة جوائز لمنتج “حسابات الودائع لأجل بالدينار بجوائز” لعام 2023، وتتضمن جائزة شهرية واحدة لكل شريحة من شرائح الودائع المشمولة بالحملة، وبمجموع ثلاثة رابحين شهرياً.
وتقوم فكرة الحملة، على منح عملاء بنك الإسكان من الأفراد والشركات أسعار فائدة منافسة على ودائعهم ضمن هذا المنتج، إلى جانب المشاركة في السحب على جوائز نقدية قيّمة تتراوح بين (2,500 دينار و9,999 دينار) على الودائع التي تتراوح قيمتها بين (50,000 دينار و250,000 دينار).
وتأتي الحملة امتداداً للحملات السابقة على منتج حسابات الودائع لأجل بالدينار بجوائز؛ لتمكين أكبر قدر من المودعين من تنمية أموالهم، خاصة مع إمكانية الفوز بأكثر من جائزة ضمن السحوبات التي تبدأ مطلع حزيران وفقاً لشروط وأحكام الحملة.
ويتفرد بنك الإسكان بمنتج “حسابات الودائع لأجل بالدينار بجوائز” على مستوى القطاع المصرفي؛ حيث تم إطلاقه في العام 2017 بشرائح مرنة وأسعار فائدة هي الأكثر جاذبية وتنافسية وجدوى لشرائح الودائع في الأردن بهدف منح العملاء أداة للادخار والاستثمار والذي يحقق لهم المزيد من الاستقرار المالي.


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