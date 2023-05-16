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الأمن: انتشال جثة في حادثة انهيار الأتربة في العقبة

16 مايو 2023
الأمن: انتشال جثة في حادثة انهيار الأتربة في العقبة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق الدفاع المدني المختصة في مديرية دفاع مدني العقبة وشرطة العقبة يساندها فريق البحث والإنقاذ الدولي بذلت جهوداً كبيرة حتى تمكنت من تحرير جثة الشخص الآخر من تحت الردم وهو من جنسية عربية نتيجة انهيار الأتربة وعمق البئر الذي يصل إلى 30 م ، وتم نقله إلى المستشفى .
ومن الجدير ذكره ان بلاغاً ورد لـ غرفة عمليات دفاع مدني العقبة وشرطة العقبه يفيد بتعرض شخصين لانهيار أتربة عليهما داخل بئر يصل عمقه الى 30 متر أثناء قيامهما باعمال صيانة له بمنطقة بئر مذكور.
وقد تمكنت الفرق المتخصصة من إنقاذ أحدهما وتحريره ونقله لأقرب مستشفى


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