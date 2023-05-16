الساكت : نعيش تحت وطأة القرارات غير المدروسة والتي تؤثر سلباً على منشآتنا الاقتصادية

وطنا اليوم – وصف الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت قرار الحكومة بتحديد سعر بيع القمح بانه قرار مجحف ، وقال الساكت في حديث رصدته وطنا اليوم :

ما زلنا للاسف نعيش تحت وطأة القرارات غير المدروسة والتي تؤثر سلباً على منشآتنا الاقتصادية وبالتالي على اقتصادنا الكلي.

قرار صادر عن وزارة الصناعة والتجارة يحدد فيه سعر بيع القمح ب 131.268 دينار/للطن من المطاحن للمخابز المعتمدة لديها، علماً ان سعر بيع القمح للمطاحن لغير المخابز ب 382 دينار!!

قرار مجحف بحق الصناعات الاخرى التي تستخدم الطحين كمدخل انتاج. الى متى هذا التخبط والقرارت احادية الجانب وضرب عرض الحائط كل ما يتعلق باسطوانة الشراكة.

وارفق الساكت وثيقة القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة