ديسياتنيكوف : تعاون واعد بين عمّان وموسكو بالطاقة النووية

وطنا اليوم:أكد السفير الروسي لدى الأردن، غليب ديسياتنيكوف/ أن التعاون بين موسكو وعمّان يتطور في مجالات مختلفة، حيث تُعدّ الطاقة النووية والطب النووي من أكثر الاتجاهات الواعدة في العلاقات بين البلدين.

وقال ديسياتنيكوف، في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك، “يتطور التعاون مع عمّان في مجالات مختلفة. وتعدّ الطاقة النووية والطب النووي من أكثر الاتجاهات الواعدة”.

وأوضح ديسياتنيكوف أن “روسيا تملك تتمتع بخبرة وتطور فريدين في هذا المجال، لذلك هناك طلب مستمر على تقنيتنا النووية، يتعلق ذلك بالمواد التي ذكرتموها [فيما يخص تشعيع مادة اللوتيشيوم] وهي تُستخدم بنجاح في معالجة أمراض السرطان”.

وأضاف: “إنني متأكد من أن الشراكة مع المملكة -الأردنية الهاشمية- يمكنها أن تكون مثالاً ناجحاً للتعاون في مجال الطب النووي، وتشكّل أساساً لمشروعات مقبلة أكبر حجماً”.

وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان قد ذكر في سياق تصريحات الشهر الماضي، أن الهيئة عرضت على شركة “روسآتوم” الروسية التعاون، وقد أبدت “روسآتوم” تجاوبًا في موضوع تشعيع مادة اللوتيشيوم.

ويقوم التعاون المنتظر في هذا الصدد على أساس إحضار اللوتيشيوم الذي تسعى شركة “روسآتوم” لتشعيعه وتوزيعه في المنطقة، إلى الأردن بغية تشعيعه في مفاعل نووي ومن ثم إعادة توزيعه، وقال طوقان في حينه، إن “موضوع التعاون بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وروسآتوم في هذا المجال ما زال على مستوى المشاورات المبدئية فقط”.

وفي شأن آخر، وحول توقيت انعقاد اللجنة الأردنية الروسية المشتركة لهذا العام، قال ديسياتنيكوف إن “الجهات المعنية في البلدين تدرس في الوقت الراهن المواعيد الممكنة لعقد الاجتماع الجديد للجنة الحكومية المشتركة والذي من المزمع عقده هذه المرة في عمّان”.

وأضاف: “يتم التحضير لتحديد مضمون الاجتماع الجوهري. هذا أمر مهم بالنسبة لنا إذ نريد الاستمرار بتعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن الصديق وتطويرها. ويقتضي ذلك عمل خبرائنا الدقيق والمنتظم”.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الحكومية الروسية -الأردنية المشتركة عقدت اجتماعها في شباط/فبراير من العام الماضي 2022، بشكل افتراضي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد، في أعقاب مباحثات جمعته مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمّان في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أن هناك آفاقا واسعة لزيادة التعاون بين البلدين في مجالات اقتصادية وتجارية وتعليمية وزراعية عديدة.