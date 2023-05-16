العناية بالبشرة وطرق العناية بها وحل مشاكلها كتاب للمؤلفة الدكتورة أنعام صبيحات بني خالد

وطنا اليوم – تم عقد اشهار كتاب العناية بالبشرة وطرق العناية بها وحل مشاكلها للمؤلفة الدكتورة أنعام صبيحات بني خالد التي أبدعت بطرح عدة موضوعات تتضمن البشرة والعناية بها وحسب نظام وزارة الصحة الأردنية لنظام الحصول على مزاولة فني عناية بالبشرة والليزر حيث تم طرح العديد من مشاكل البشرة والتجميل والنقلة النوعية بالتجميل من علاج مشاكل البشرة وأمراض جلديه وأنواع البشرات وأنواع الكريمات وطرق اختيار واقي الشمس المناسب وركز الحضور على أهم طرق العناية بالبشرة

حفل الاشهار كان برعاية سعادة الدكتورة رولى الفرا الحروب أمين عام حزب العمال وعدة من القطاع التجميلي وقطاع المختبرات الطبية وقطاع الاعلامي علماً بأن هذا الكتاب هو الأول من نوعه والذي تم إعتماده بالمكتبة الوطنية وحسب شروط وزارة الصحة الأردنية.