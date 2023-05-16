بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الدفاع المدني يتعامل مع انهيار أتربة على شخصين في العقبة

16 مايو 2023
الدفاع المدني يتعامل مع انهيار أتربة على شخصين في العقبة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد لغرفة عمليات دفاع مدني العقبة وشرطة العقبة يفيد بتعرض شخصين لانهيار أتربة عليهما داخل بئر يصل عمقه إلى 30 مترا أثناء قيامهما بأعمال صيانة له بمنطقة بئر مذكور.
وقد تمكنت الفرق المتخصصة من إنقاذ أحدهما وتحريره ونقله لأقرب مستشفى، في حين يجري العمل حاليا على تحرير وإنقاذ الشخص الآخر من جنسية عربية والمحاصر تحت الأتربة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:48

مصنع ألبان يتحايل على القانون ويحرم عماله من حقوقهم

14:44

احتفال جامعة البترا بعيد الاستقلال 77

14:41

نكبة الشعب الفلسطيني نكبات متتالية

14:39

كلب يعقر طفلا وسيدة في إربد

14:28

إعادة آثار جرش التي تعرضت للتخريب إلى ما كانت عليه

14:25

قريبا .. بدء توصيل الأدوية لمراجعي مستشفى حمزة

14:22

“سابقة خطيرة”…تحايل على القانون يحرم عمال مصنع غذائي من حقوقهم

13:54

وزير المالية : الالتزام بعدم رفع الضرائب هو تعهد أردني بحت

13:45

جيدكو تساهم بتجهيز استراحة لقلعة مكاور

13:39

استخراج 826 حبة كبتاجون من أمعاء مسافر قبل دخوله السعودية

12:43

الإفتاء الاردنية توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

12:27

زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر العقبة للتأمين بحضور 1500 مشارِك من دول عربية وأجنبية

وفيات

وفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدتهوفيات الأربعاء 17-5-2023تعزية ومواساة الى عشيرة الطورة الكراموفيات الثلاثاء 16-5-2023