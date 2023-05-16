الدفاع المدني يتعامل مع انهيار أتربة على شخصين في العقبة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد لغرفة عمليات دفاع مدني العقبة وشرطة العقبة يفيد بتعرض شخصين لانهيار أتربة عليهما داخل بئر يصل عمقه إلى 30 مترا أثناء قيامهما بأعمال صيانة له بمنطقة بئر مذكور.

وقد تمكنت الفرق المتخصصة من إنقاذ أحدهما وتحريره ونقله لأقرب مستشفى، في حين يجري العمل حاليا على تحرير وإنقاذ الشخص الآخر من جنسية عربية والمحاصر تحت الأتربة