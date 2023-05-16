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الكشف عن موعد عيد الأضحى فلكيا

16 مايو 2023
الكشف عن موعد عيد الأضحى فلكيا

وطنا اليوم:كشفت الحسابات الفلكية عن موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 2023.
وبحسب الحسابات الفلكية، يكون يوم 27 يونيو/حزيران هو يوم الوقوف بعرفة، و الأربعاء 28 يونيو/حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وسيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد (29 ذو القعدة) الموافق 18 يونيو/ حزيران 2023، ووفقاً للحسابات الفلكية هذا العام، ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء يوم الأحد، حيث سيحدث الاقتران المركزي (المحاق المركزي) يوم الأحد الساعة 04:37 بالتوقيت العالمي بمشيئة الله، وعليه فسيكون يوم الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023 بداية شهر ذي الحجة.
وتجدر الإشارة بأن الدول العربية والإسلامية لا تختلف على موعد عيد الأضحى المبارك على الإطلاق، وذلك لاعتمادها على تحري المملكة العربية السعودية فقط لرؤية هلال شهر ذي الحجة من كل عام، لإشرافها الكاملة عن بدء مناسك الحج على أراضيها.


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