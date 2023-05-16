الحبتور يدعو لعملة خليجية موحدة بالتعاون مع الأردن و مصر

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، خلف الحبتور، في لقاء مع CNBC عربية، إنه يقف في صف إصدار عملة خليجية موحدة بالتعاون مع الأردن ومصر.

وبالحديث عن مشاريع المجموعة، فقد قال الحبتور إن أضخم مشروع عقاري في العالم هو ملك للمجموعة، وتبلغ كلفته نحو مليار دولار، وأضاف إن استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان تبلغ 500 مليون دولار، ووتتمنى المجموعة عودتها.

وبالانتقال إلى الأسواق المالية، فقد قال خلف الحبتور إن المجموعة تدرس الإدراج في الأسواق المالية كل عامين، وستدخلها في الوقت المناسب.

ومن جانب آخر، فقد قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، إن أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي توجد في أوروبا الوسطى، وإن الاقتصاد الأوروبي بات في خطر الآن