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الأمن يكشف سبب حادث النفق في العقبة

16 مايو 2023
الأمن يكشف سبب حادث النفق في العقبة

وطنا اليوم:كشفت إدارة السير، في مديرية الأمن لعام، اليوم الثلاثاء، سبب حادث النفق المروع في العقبة بداية الأسبوع الحالي.
وقالت إدارة السير، إن الوقوف التام داخل النفق بالنسبة للمركبات الصغيرة (موكب أفراح) المتزامن مع عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة بالنسبة لمركبة الشحن (الملاحة) سبب حادث نفق العقبة.
وتسبب الحادث المروع بحياة شخص وتسجيل 16 إصابة


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