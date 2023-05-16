وزير السياحة والآثار يتفقد متحف أخفض مكان على سطح الأرض وكهف النبي لوط

وطنا اليوم:تفقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال جولة ميدانية، امس الاثنين، متحف اخفض مكان على سطح الأرض، وموقع كهف النبي لوط الأثري في منطقة غور الصافي.

وقال الوزير القيسي، ” منذ بداية العصر الهاشمي شهدت المواقع الأثرية في الأردن نهضة كبيرة”، لافتاً الى دورهم بالحفاظ على تراث الأمة وآثارها، وأهتمامهم على مدار مئة عام من تاريخ تأسيس الدولة الأردنية الحديثة بالتراث والإرث الثقافي والحضاري للمملكة وصيانته وحفظه.

وتأتي هذه الزيارة التفقدية التي رافقه بها مدير عام دائرة الآثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، ومستشار الوزير هشام العبادي، استمراراً لنهج الزيارات الميدانية التي تأتي للإطلاع على واقع حال المواقع الأثرية والسياحية والمتاحف.

واطلع الوزير القيسي خلال زيارته المتحف، على المعروضات المتحفية ومستودع حفظ المقتنيات الأثرية، وعلى الخدمات التي يقدمها المتحف، مبدياً إعجابه بالمعروضات وآلية عرض المقتنيات.

وقال الوزير القيسي ” إن المتاحف تلعب دورا مهما في المجتمع لأهميتها كمراكز ثقافية وعلمية وتربوية وتعليمية، سيما وأنها تعد أحد المكونات الرئيسة للهوية الثقافية للمجتمع، ومورداً مهماً للتنمية في القطاع السياحي بما تعرضه من موجودات وممتلكات أثرية وتراثية”.

واطلع الوزير القيسي خلال زيارته موقع كهف النبي لوط عليه السلام، على الخدمات المقدمة لزوار الموقع، مبيناً أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيجري العمل على وضع خطة لإعادة تأهيل الموقع بشكل كامل.

وبين الوزير القيسي، أن أعمال التأهيل ستشتمل على تجديد اللوحات الارشادية والتحذيرية واستحداث لوحات تعريفية جديدة، وإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة للموقع، والعمل على تأهيل الطريق المؤدي الى الكهف بهدف تأمين الزوار وتقديم أفضل الخدمات لهم.