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الأمن : ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم في العقبة

16 مايو 2023
الأمن : ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم في العقبة

وطنا اليوم:أظهر التقرير المروري اليومي،الثلاثاء، أن كوادر الأمن تعاملوا مع عدد من الحوادث المرورية، بسيطة وتم التعامل معها بالتعاون مع الدفاع المدني .
وضبطت كوادر الأمن العام ،الاثنين، مركبة مخالفة تسير بسرعة 204كم، وهو تجاوز للسرعة المسموح بها، وتعتبر هذه المخالفة من الدرجة الأولى”الخطرة”، بعد جمرك العقبة باتجاه عمان، وتم ايقاف المركبة وحجز الرخص ومخالفة السائق .
وأشار التقرير إلى أن السرعة الزائدة من أبرز المسببات الرئيسية لحوادث السير في الأردن، وكلما زادت سرعة المركبة انخفضت السيطرة عليها، وارتفعت نسبة تعرضها لحوادث مرورية، وارتفاع نسبة تسجيل الإصابات جراء الحادث.
وحذرت كوادر الأمن من التعامل الخاطئ مع المنعطفات، بالإضافة إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ، والتي تعد من أبرز الأسباب لحوادث السير في الأردن


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