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أجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة

16 مايو 2023
أجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة

وطنا اليوم:ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية تنشط بين الحين والآخر، مثيرة للغبار لاسيما في مناطق البادية.
ويطرأ يوم الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.
كما يطرأ الجمعة، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 31 – 18، وفي مناطق البادية 37 – 23، وفي مناطق السهول 35 – 21، وفي الأغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 27، وفي البحر الميت 38 – 26، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.


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