وفاة طفلين إثر حريق شقة في العاصمة عمان

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت، مساء الاثنين، مع حريق شب داخل شقة في منطقة المقابلين .

وبحسب مصدر أمني نتج عن الحريق وفاة طفلين نتيجة استنشاقهما الغازات المنبعثة من الحريق، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه.

ولفت إلى أنه أخلت فرق الإسعاف الوفاتين إلى مستشفى الحمايدة، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

حريق أشجار مثمرة في الكورة

وفي سياق منفصل، أخمدت كوادر مديرية دفاع مدني غرب إربد، بالتعاون مع كوادر مديرية زراعة الكورة، الاثنين، حريقاً أتى على نحو 18 دونماً من الأشجار المثمرة في منطقة وادي زقلاب، بلواء الكورة.

وقال متصرف لواء الكورة، بكر الكعابنة، إن الحريق تسبب بخسائر في الأشجار المثمرة من حمضيات ورمان وتين وعنب وزيتون، مشيرا إلى أن سرعة استجابة مركز دفاع مدني الكورة وكوادر الزراعة حالت دون امتداد الحريق الى مساحات أوسع.

ودعا الكعابنة المزارعين إلى اتخاذ احتياطات وقائية من الحرائق من خلال تنظيف مزارعهم من الأعشاب الجافة وعمل خطوط نار، لافتا إلى أنه جرى الطلب من مختلف الدوائر المعنية والبلديات تنظيف جوانب الطرق والمناطق الحرجية من الأعشاب لهذا الغرض