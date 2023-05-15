عربيات : الغرف الفندقية بالمثلث الذهبي لا تكفي لأعداد السياح

وطنا اليوم:أكدّ رئيس هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، أنّ مناطق المثلث الذهبي ما تزال بحاجة لزيادة الاستثمارات السياحية لضمان رفع الدخل السياحي.

وقال عربيات، إنّ الحجوزات تبين عدم وجود غرف أو فنادق تتسع لأعداد جديدة من السياح، ما يعني ضرورة زيادة الفنادق الشاطئية في العقبة من فئة 3 و 4 نجوم، وفنادق جديدة في منطقة البترا.

وأوضح أنّ الهدف يتمثل برفع الدخل السياحي إلى رقم غير مسبوق بعد عام 2030 في وقت تنعقد فيه الآمال، على الوصول إلى دخل يجاوز 5.5 مليار دولار نهاية العام الحالي، بعد أن تجاوز العام الماضي 5 مليار دولار.

وما يشجع على الطموح برقم غير مسبوق، هو ارتفاع نسب السائحين 88% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وزيادة تقدر بـ30% عن عام 2019 الذي شكل ذروة السياحة وأرقامها في الأردن.

وأشار إلى أنّ الهدف اليوم لا يعنى بزيادة نسبة الدخل من الناتج المحلي الإجمالي، بقدر ما هو رفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل كامل.

وأوضح عربيات أنّ الهدف رفع الدخل السياحي دون التأثير على باقي القطاعات.

وحول السياحة إلى مناطق الشمال الأردني، تحدث عن وجود مشكلات بتحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي جاهزة لبناء فنادق، ما يتطلب التركيز على رفع الفنادق ذات الصبغة التراثية والمنتجعات والمطاعم