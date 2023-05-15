وفاة طفلة غرقا في بركة سباحة بمحافظة إربد

وطنا اليوم:توفيت طفلة تبلغ من العمر عامين، الأحد، غرقا داخل بركة سباحة في أحد مزارع محافظة إربد.

وقال مصدر طبي، إن الطفلة من مواليد 2021 كانت رفقة عائلتها، وسقطت في البركة أثناء نوم ذويها.

وأضاف أن كوادر الدفاع المدني التابعة لمديرية دفاع مدني شرق إربد تواجدت في مكان الحادثة، وعملت على نقل الطفلة إلى مستشفى الملك المؤسس عبد الله.

وأشار إلى أن الجهود لم تنجح في محاولة إنقاذ الطفلة، وما لبثت أن فارقت الحياة