الأمن العام يطلق حملة على إرتداء حزام الأمان

وطنا اليوم:أطلقت مديرية الأمن العام، الاثنين، حملة توعوية لبيان أهمية استخدام حزام الأمان وإلزامية ارتدائه لمدة أسبوع، قبل البدء بمتابعة مرتكبي هذه المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وذلك لغاية 22 آيار/مايو الحالي.

وبين التقرير المروري، أنه وقع عدد من الحوادث المرورية، الاثنين، ونتج عنها أضرار مادية فقط، ورصد رصد لمخالفات وحوادث مرورية خلال الـ24 ساعة.

وتجدد مديرية الأمن العام تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة ، وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية