الدفاع المدني للمواطنين: تفقدوا محيط منازلكم

وطنا اليوم:وجهت المديرية العامة للدفاع المدني عدة نصائح للمواطنين، خصوصا مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الرائد نور العبادي من قسم الاعلام والتثقيف بالدفاع المدني عبر أثير اذاعة الأمن العام الاثنين، إنه مع موسم نمو الاعشاب وجفافها والتي تشكل ملاذا تعيش فيه الحشرات والقوارض والأفاعي، حيث يجب ازالتها وجمعها والتخلص منها بعيدا عن المنزل خاصة تلك التي تحتوي حدائق او مزرعة .

ودعت العبادي المواطنين ضرورة انتهاج السلوك الوقائي وإبعاد الأعشاب الجافة وحرقها في مكان آمن، وتفقد محيط المنازل والحرص على عدم اقتراب الأطفال من أي مواقع تشكل خطورة عليهم