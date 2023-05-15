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السعودية تمنع المقيمين من الدخول إلى مكة بدون تصريح

منذ 3 ثواني
السعودية تمنع المقيمين من الدخول إلى مكة بدون تصريح

وطنا اليوم:أعلن الأمن العام السعودي أنه تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 25/ 10/ 1444 هـ منع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول من الدخول وذلك عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.
كما أكد الأمن العام أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج


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