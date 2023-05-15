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وفاة و 13إصابة بحادث تصادم مروع في العقبة

منذ ساعة واحدة
وفاة و 13إصابة بحادث تصادم مروع في العقبة

وطنا اليوم:تعاملت الفرق المتخصصة والعاملة في مديريتي دفاع مدني وشرطة العقبة مساء الأحد، مع حادث تصادم وقع ما بين شاحنة وعدد من المركبات داخل نفق المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة.
اذ نتج عنه وفاة شخص وإصابة (13) آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم، بدورها عملت فرق الإسعاف المتخصصة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، والاصابات قيد العلاج ، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

إعادة فتح الطريق
وفي وقت لاحق، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنه تم إعادة فتح نفق المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة أمام حركة المركبات بعد إزالة المخلفات الناتجة عن تصادم مركبة شحن مع عدد من المركبات داخل النفق.
وثمنت الوزارة في بيان مساء الأحد جهود وتعاون مرتبات مديرية الأمن العام المستمر مع كوادرها العاملة في الميدان على مدار الساعة في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين


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