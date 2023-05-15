الرئيس السوري يتلقى دعوة إماراتية لحضور قمة المناخ

وطنا اليوم:تلقّى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة رسمية موجهة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28).

وذكر حساب سفارة الإمارات في دمشق، على “تويتر”، أن الأسد استقبل الأحد القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في دمشق، بشار السيد عبدالحكيم النعيمي، الذي قام بتسليمه الدعوة الموجهة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) الذي سيقام في مدينة دبي ما بين 30 نوفمبر لغاية 12 كانون أول/ ديسمبر.

وكانت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أعلنت نهاية عام 2021، فوز الإمارات باستضافة الدورة 28 من مؤتمر دول الأطراف “COP” في عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، بمشاركة قادة وزعماء العالم