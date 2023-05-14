وطنا اليوم-أعلنت شركة زين الأردن عن إعادة افتتاح معرضها الرئيسي بمبنى الشركة الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني بالقرب من الدوّار الثامن في العاصمة عمان، ليصبح أحدث وأكبر معارضها في المملكة، ولتوفّر من خلاله تجربة رقمية مميزة لزبائنها، وخدمة عصرية تعكس هوية الشركة وتوجهاتها، وذلك من خلال تغيير المفهوم التقليدي لخدمة الزبائن والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من الخدمات الاستثنائية.

فيديو – زين تفتتح أحدث وأكبر معارضها لإثراء تجربة زبائنها الرقمية

. pic.twitter.com/Y88uvlZCBs — وطنا اليوم الاخباري (@watananews1) May 14, 2023