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اردوغان يقترب من الرئاسة

منذ 4 ثواني
اردوغان يقترب من الرئاسة

 

وطنا اليوم – واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقدمه على منافسيه في الانتخابات الرئاسية التركية، بعد فرز أكثر من نصف عدد الأصوات الانتخابية.

وسجل أردوغان تقدم في الأصوات بنسبة 51.56%، في حين تقدم المنافس الأول كمال كليتشدار أوغلو في عدد الأصوات محققاً أصوات بمعدل 42.61%، وذلك بعد فرز 61% من الصناديق الانتخابية.

وجاءت أغلب أصوات أوغلو من المنطقة الشرقية لتركيا وأطراف في الجانب الغربي، بينما اكتسح أردوغان في المناطق الوسطى، في حين جاءت نسب المنافسين الآخرين على الرئاسة التركية ضعيفة فحصل محرم إنجه على نسبة أقل من 1% من الأصوات (0.52 %)، بينما حصل سنان أوغان على 5.32%.

ورفع رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، في وقت سابق، حظراً على النشر، وطالب بالانتظار حتى يعلن المجلس النتائج الأولية الرسمية في وقت لاحق.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تفوق أوغلو الذي تعهد بالتراجع عن الكثير من سياسات أردوغان الممتدة منذ 20 عاماً.

 


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