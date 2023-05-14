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21:11
وكالة الأناضول: أردوغان حصل على 53% وكليتشدار أوغلو 40% بعد فرز 30% من الأصوات
20:54
ورش عمل حول ثقافة الجودة في “تمريض” عمان الاهلية
20:53
أ.د. بدرخان “آداب” عمان الاهلية تقدم ورقة بحثية هامة في المؤتمر التربوي الدولي
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أسرة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة تخرُّج الأميرة سلمى
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محاكمة سيدة أهانت شخصا وجرته كـ الكلاب في عمان
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الأردن يشارك بالاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية
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الأزمات: نعمل على تطوير الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل
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عربي دولي
وكالة الأناضول: أردوغان حصل على 53% وكليتشدار أوغلو 40% بعد فرز 30% من الأصوات
منذ 5 ثواني
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24 ساعة
20:54
ورش عمل حول ثقافة الجودة في “تمريض” عمان الاهلية
20:53
أ.د. بدرخان “آداب” عمان الاهلية تقدم ورقة بحثية هامة في المؤتمر التربوي الدولي
20:52
أسرة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة تخرُّج الأميرة سلمى
20:50
إعلان شعار عيد الاستقلال السابع والسبعين
20:19
ميدالية ذهبية ثانية للأردن بالدوري العالمي للكراتيه
20:12
محاكمة سيدة أهانت شخصا وجرته كـ الكلاب في عمان
20:04
إطلاق اسم تيريز هلسة على أحد شوارع مدينة رام الله
19:57
الأردن يشارك بالاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية
19:32
الأزمات: نعمل على تطوير الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل
19:12
الحكومة تغطي تكاليف مترتبة على صحيفتي الرأي والجوردان تايمز
19:08
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
19:05
قرار قطعي بحبس شخص سنة خرَّب عمدًا جزءًا من آثار جرش
وفيات
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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سياسة الخصوصية
من نحن