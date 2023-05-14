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وكالة الأناضول: أردوغان حصل على 53% وكليتشدار أوغلو 40% بعد فرز 30% من الأصوات

منذ 5 ثواني
وكالة الأناضول: أردوغان حصل على 53% وكليتشدار أوغلو 40% بعد فرز 30% من الأصوات

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