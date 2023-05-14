محاكمة سيدة أهانت شخصا وجرته كـ الكلاب في عمان

وطنا اليوم:كشفت محاكمة لسيدة وزوج ابنتها، أمام محكمة صلح جزاء عمان، عن تفاصيل مثيرة للاستغراب، بسبب مشاركة المشتكى عليها السيدة في برنامج يطلق عليه “الكلاب البشرية” إذ تقوم السيدة بجر رجل بحبل مخصص لكلاب وإطعامه من الطعام للكلاب.

وتعود القضية التي يحاكم عليها المشتكى عليهما السيدة وزوج ابنتها بناء على شكوى من صاحب العمارة السكنية عليهما لرفضهما الخروج من احدى الشقق باللجوء الى أسلوب “البلطجة” لترويعه الى جانب عائلته.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها هيئة القاضي عطية السعود المختصة بالنظر بقضايا الاتاوات والخاوات، للنظربالقضية .

وفي تفاصيل القضية ، فإن السيدة أقامت داخل شقة سكنية استأجرتها ورفضت الخروج منها، والتي تعود ملكيتها للمشتكي إلى أن السيدة رفضت مغادتها ولم تقم بدفع الإيجار المتفق عليه لمدة 3 شهور.

لائحة دعوى

ولفتت اللائحة إلى أن المشتكي قام بإدخال المشتكى عليها لإحدى الشقق لتجلس فيها ليوم واحد، بعد مشاجرتها مع زوجها ومغادرته للشقة وجلوس السيدة في الكراج في لحظة غضب، إذ كانت تشتم زوجها بصوت مرتفع، إلا أنها في اليوم التالي رفضت مغادرة الشقة.

وبينت اللائحة أن حارس العمارة طلب من السيدة “المشتكى عليها” مغادرة الشقة في اليوم التالي وهو اليوم المتفق عليه لمغادرتها، إلا أنها رفضت ذلك، فيما حضر أحد الأشخاص من طرف السيدة، وحاول استئجار الشقة شهريا إلا مالكها رفض خشية إدارتها بأعمال الدعارة.

وتابعت اللائحة، أنه خلال فترة جلوسها في العمارة كانت ترفض المشتكية الخروج منها، فيما عاد وحضر المشتكى عليه الاخر”زوج ابنتها” وأقام في احدى الشقق بعد كسر باب الشقه ونومه بداخلها عنوة، وعند محاولة إقناع المشتكي للسيدة بترك الشقة، قام “زوج ابنتها” بالتهجم عليه باستخدام مشرط.

الكلاب البشرية

وفيما يتعلق بالكلاب البشرية التي تم اكتشاف قصتها في أثناء متابعة القضية، بينت اللائحة أنه وخلال مشاهدة المشتكي لكاميرات المراقبة، شاهد لشخص تقوم السيدة بجره باستخدام حبل للكلاب من باب الشقه وحتى المصعد.

وظهر في الفيديو بأن الرجل يمشي كالكلب، فيما وصل الرجل إلى قسم الاستقبال في العمارة وبقي الشخص مجرورا حتى أن أوصلته لباب العمارة وفكت الحبل عن رقبته وغادر، وعلى إثر ذلك قام المشتكي بتقديم الفيديو للجهات الأمنية وجرت الملاحقة.

اعترافات

وخلال جلسة المحكمة أفادت المشتكى عليها بامتلاكها 3 كلاب “واحد كبير واثنين صغار” ووضعتهم على سطح العمارة، مشيرة إلى اشتراكها ببرنامج اسمه “كلاب بشرية” إذ يقوم الشخص بربط الحبل حول رقبته من تلقاء نفسه، فيما تقوم هي بجره وإطعامه من الأكل المخصص للكلاب.

وبحسب الإفادة، فإن المشتكى عليه الآخر “زوج ابنتها” هو من قام بإحضار الشخص مقابل 30 دينار، مطالبا السيدة بإهانة الشخص وتعذيبه إلا أنها رفضت ذلك.

وكان المشتكى عليهما السيدة وزوج ابنتها نفيا تهمة التلويح بالعنف او استخدام القوة بقصد الترويع للمجني عليه او تخويفه بالحاق الأذى به بدنيا او معنويا خلافا لاحكام المادة 415\1\ب مكررة من قانون العقوبات

وقالت المشتكى عليها: إن ما قامت به من إهانة بحق الرجل كان بسبب”الطفر”.

وتواصل المحكمة عقد جلستها الى الأسبوع المقبل لاستكمال باقي البينات بالقضية