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د مرام أبو النادي رئيس منتدى المستقبل الثقافي

منذ 6 ثواني
د مرام أبو النادي رئيس منتدى المستقبل الثقافي

وطنا اليوم/ تدعم مجموعة من شباب الأزرق، الرصيفة، والزرقاء في محاولاتهم الإبداعية الأدبية.
شاركت د مرام أبو النادي رئيس منتدى المستقبل الثقافي ممثلة أعضاء الهيئة الإدارية له في حفل إشهار للإنتاج الأدبي الأول لمجموعة من الطلبة الشباب في مؤلفهم التشاركي أغانينا
وذلك في يوم السبت الموافق 13-5-2023
في مركز الملك عبدالله الثاني للثقافة
بحضور السيد يوسف القضاة و الأهالي و المهتمين بأدب الشباب الإبداعي.
ليـن الخطيب
أحمـد فتحي العجوري
رَنـيم صافي
سنـدس سليمان العجوري
سانـدرا الأعور
بيّـلسان رامي لافي
ميـسون قماش
عبـدالله علي العجوري
رُسـل حسن العدوان
إيـلان محمد
بـهاء الديـن
الذين تم تكريمهم من جفرا للنشر والتوزيع و منتدى المستقبل الثقافي
وقد أشارت دكتورة أبو النادي أن الهدف من دعم الشباب فتح البوابة الثقافية لهم ليدخلوا محملين بالمهارات الأدبية التي ستميزهم في المستقبل..دون أن ينسوا أهمية تطوير أنفسهم و تحديد الجنس الأدبي الذي يسعون إلى الإبداع فيه.

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