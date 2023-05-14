وفاة طفل لبناني بعد توقف قلبه بسبب تيك توك

وطنا اليوم:تحول تصوير مقطع فيديو بمدينة صور اللبنانية، لنشره على تطبيق “تيك توك”، إلى مأساة إثر وفاة الطفل محمد. وذلك بعد توقف قلبه نتيجة صدمة مرعبة عندما شاهد مجموعة أشخاص يرتدون أقنعة مخيفة.

وأفاد مصدر في بيروت، بأن الطفل محمد اسطنبولي، فوجئ، مساء الجمعة، بأشخاص يرتدون أقنعة مخيفة في محيط منزله في حارة مدينة صور القديمة بجنوبي لبنان، ما تسبّب بوفاته بسكتة قلبية جراء الرعب الذي شعر به.

واعتاد الطفل، الذي يبلغ 7 سنوات، التواجد في حديقة الحارة عند الواجهة البحرية التي تُعرف بـ”الخراب”. فهناك يلعب أطفال الحارة في الحديقة التي جهزتها البلدية بألعاب بمحاذاة موقع الآثار.

وعندما كان يلهو، انشترت مجموعة من الشابات والشبان بموقع الآثار وارتدوا أقنعة مخيفة.

ولم يستوعب محمد أنهم يقومون بتصوير مشاهد تمثيلية لبثها على موقع “تيك توك”. فأُصيب بالذعر، ما تسبّب بتوقف عضلة قلبه وتوفي على الفور. ولم تنفع محاولة إسعافه من قبل عائلته من خلال نقله إلى مستشفى في صور.

وبين كشف الطبيب الشرعي على الجثة أنّ الوفاة ناجمة عن توقّف عضلة القلب حصل نتيجة صدمة عصبية مفاجئة.

وأفاد شهود عيان أن الشبان والشابات الذين كانوا يقومون بالمشهد التمثيلي كانوا يرتدون ألبسة سوداء وأقنعه مخيفة ويحملون سيوفا ويركضون في أرجاء المكان كأنهم أشباح، ما تسبب بحالة من الذعر للطفل محمد الذي فوجئ بهم وتوفي على الفور.

وأفاد مصدر مقرب من العائلة أن الطفل لا يعاني عوارض صحية ويتمتع بصحة جيدة، وحمّل المسؤولية للذين كانوا يقومون بالعمل التمثيلي من دون الاكتراث بما إذا كان عملهم سيؤدي إلى الكارثة التي وقعت.

وتقدم والد محمد، حيدر اسطنبولي، بشكوى في مخفر صور بحق الشبان متهما إياهم بالتسبب بوفاة نجله. وباشرت القوى الأمنية، بناء على إشارة مدعي عام الجنوب رهيف رمضان، استدعاء المشتبه بهم من أجل التحقيق معهم