السعودية تقرر استئناف استيراد الخراف الأردنية

وطنا اليوم:قررت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، الأحد، استئناف استيراد الخراف الأردنية، بعد بعد وقف استيرادها احترازيا.

وصرح مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية علي أبو نقطة، في وقت سابق الأحد، أن السعودية علقت استيراد الأغنام من الأردن بشكل مؤقت في شباط/ فبراير الماضي بعد انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار.

وأشار إلى أن وقف استيراد الأغنام والأبقار هو إجراء احترازي تقوم به الدول، وما قامت به السعودية إجراء مؤقت، مبينا أنه تم تصدير أعداد محدودة من الأغنام إلى إلى دول آخرى جوا خلال الفترة الماضية.

وأوضح أبو نقطة أنه في حال الإصابة بأي مرض يتم إبلاغ منظمة عالمية للصحة الحيوانية، وعند انتهاء المرض يتم أيضا إبلاغ المنظمة.

ولفت إلى أن هناك وضع خاص بين الأردن والسعودية كونها المستورد الرئيسي للأغنام الأردنية، مؤكدا أن “الخروف الأردني” مرغوب على المائدة الخليجية