بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الشوبكي يتوقع تخفيض المحروقات بجميع أنواعها

منذ ساعة واحدة
الشوبكي يتوقع تخفيض المحروقات بجميع أنواعها

وطنا اليوم:توقع الخبير والباحث الاستراتيجي المتخصص في مجال النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي ، أن تخفض الحكومة أسعار المحروقات في الأردن ” الكاز و السولار و البنزين بنوعيه أوكتان 90 وأوكتان 95 “ بمقدار ستة قروش للتر ، أي 120 قرشا للتنكة .
وحول أسباب توقعاته هذه ، قال الشوبكي أن أسعار النفط سجلت انخفاضا مستمرا وللاسبوع الرابع على التوالي، حيث انخفض خام برنت 1% ليستقر عند 74 دولاراً، وانخفض خام غرب تكساس 1.1% ليستقر عند 70 دولاراً.
كما أن الاسواق تقرأ بشكل اكبر مخاوف الركود الاقتصادي بعد بيانات التوظيف الامريكية الاعلى من المتوقع، مما يعطي اشارات باستمرار التشدد النقدي من الفدرالي الامريكي واسعار فائدة مرتفعة لفترة اطول، سواء في اوروبا او الولايات المتحدة التي تواجه عدم اليقين في معضلة سقف الديون والسياسة النقدية مع سعر دولار اقل، وقلق على مستقبل بعض البنوك، كما تتزايد المخزونات الامريكية التجارية من النفط، عدا المعروض النفطي في الاسواق مع استمرار انسياب النفط الروسي، وعودة وشيكة لتصدير 450 الف برميل يومياً من النفط العراقي عبر تركيا.
ونوّه الشوبكي في معرض حديثه إلى أن التسعيرة الأسبوعية اليت يتم الحديث عنها مؤخرا غير مجدية ، والأفضل تخفيض الضريبة المقطوعة على المحروقات والتي تؤثر كثيرا على أسعار المشتقات النفطية في الأردن وتجعلها من الأعلى عالميا .
وبيّن الشوبكي أنه في حالة انخفاض أسعار النفط ، أن ينعكس ذلك على المواطنين في منتصف الشهر .


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:32

إيعاز للبلديات باتخاذ إجراءات لنقل الكلاب الضالة خارج الأحياء السكنية

16:14

السعودية تقرر استئناف استيراد الخراف الأردنية

16:13

بعد السجال التواصلي بين اعضاء من المدني الديموقراطي وعضو الميثاق الشرفات…. العجارمة يوضح

16:04

تحويل مالك احد المولات في الزرقاء الى القضاء

15:15

شاهد : أردوغان وعقيلته يقفان بالطابور في انتظار دورهما للتصويت

14:55

المستقلة تُعلن الأحزاب التي استكملت متطلبات توفيق أوضاعها – أسماء

14:37

مجلس الوحدة الإعلامية العربية يوقع اتفاقية لتوفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة

14:16

الموافقة على منح قروض من دون فوائد لمربي الابقار

14:10

ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين الأردنيين

13:53

إغلاق ومخالفة 5 محطات تحلية مياه وإنذار 63 في الزرقاء

12:54

تفاصيل مثيرة وجديدة عن حادث وادي السير المروع

12:46

تحويل العقبة الميداني إلى مستشفى للأطفال

وفيات

وفيات الأحد 14-5-2023وفيات الجمعة 12-5-2023وفيات الخميس 11-5-2022وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينة