الشوبكي يتوقع تخفيض المحروقات بجميع أنواعها

وطنا اليوم:توقع الخبير والباحث الاستراتيجي المتخصص في مجال النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي ، أن تخفض الحكومة أسعار المحروقات في الأردن ” الكاز و السولار و البنزين بنوعيه أوكتان 90 وأوكتان 95 “ بمقدار ستة قروش للتر ، أي 120 قرشا للتنكة .

وحول أسباب توقعاته هذه ، قال الشوبكي أن أسعار النفط سجلت انخفاضا مستمرا وللاسبوع الرابع على التوالي، حيث انخفض خام برنت 1% ليستقر عند 74 دولاراً، وانخفض خام غرب تكساس 1.1% ليستقر عند 70 دولاراً.

كما أن الاسواق تقرأ بشكل اكبر مخاوف الركود الاقتصادي بعد بيانات التوظيف الامريكية الاعلى من المتوقع، مما يعطي اشارات باستمرار التشدد النقدي من الفدرالي الامريكي واسعار فائدة مرتفعة لفترة اطول، سواء في اوروبا او الولايات المتحدة التي تواجه عدم اليقين في معضلة سقف الديون والسياسة النقدية مع سعر دولار اقل، وقلق على مستقبل بعض البنوك، كما تتزايد المخزونات الامريكية التجارية من النفط، عدا المعروض النفطي في الاسواق مع استمرار انسياب النفط الروسي، وعودة وشيكة لتصدير 450 الف برميل يومياً من النفط العراقي عبر تركيا.

ونوّه الشوبكي في معرض حديثه إلى أن التسعيرة الأسبوعية اليت يتم الحديث عنها مؤخرا غير مجدية ، والأفضل تخفيض الضريبة المقطوعة على المحروقات والتي تؤثر كثيرا على أسعار المشتقات النفطية في الأردن وتجعلها من الأعلى عالميا .

وبيّن الشوبكي أنه في حالة انخفاض أسعار النفط ، أن ينعكس ذلك على المواطنين في منتصف الشهر .