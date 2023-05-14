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شاهد : أردوغان وعقيلته يقفان بالطابور في انتظار دورهما للتصويت

منذ ساعة واحدة
شاهد : أردوغان وعقيلته يقفان بالطابور في انتظار دورهما للتصويت

وطنا اليوم:أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتوجه أردوغان رفقة عقيلته أمينة أردوغان من منزله الكائن بمنطقة أسكودار في إسطنبول، إلى مدرسة صفات تشبي للإدلاء بصوتيهما.
واصطف الرئيس أردوغان وعقيلته في الطابور أمام القاعة التي تضم صندوق الاقتراع، وأدليا بصوتيهما.
وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي (3 ت.غ).
وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس للجمهورية لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

 


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